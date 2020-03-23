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Galatasaray'dan Abdurrahim Albayrak açıklaması

Galatasaray, İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın sağlık durumu ile ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Albayrak ve eşinin corona virüsü testinin pozitif çıktığı ve tedavilerinin olumlu yönde seyrettiği bildirildi. Sarı-kırmızılılardaki son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.
23.03.2020
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