Sofiane Feghouli A Spor'a açıkladı! Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti mi?
Galatasaray'dan ayrılan Sofiane Feghouli, A Spor'a açıklamalarda bulundu. Sarı kırmızılıları FIFA'ya şikayet ettiği haberleri çıkan Feghouli, iddiaları doğruladı ve "Galatasaray'daki alacağımı tahsil etmek için çok uğraştım, bizzat Dursun Özbek ile çözüm bulmaya çalıştık fakat bu imkansızdı. Bu transfer döneminde ekonomik sıkıntıların olmadığını gördüm. Avukatıma, Galatasaray'ın borcu neyse almasını söyledim." dedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:22
Feghouli A Spor'a açıkladı! G.Saray'ı FIFA'ya şikayet etti mi? 26 Eylül 2022 | 12:00
16:19
Buruk'un zor kararı! "Performansı..." 26 Eylül 2022 | 12:00
16:19
Mata'ya övgü dolu sözler! 25 Eylül 2022 | 12:00
00:38
Cimbom'dan milli arada prova maçı! 24 Eylül 2022 | 12:00
01:47
Güvenç Kurtar'dan Galatasaraylı Icardi'ye tavsiye: Neşet Ertaş dinlesin... 23 Eylül 2022 | 12:00
04:40
Icardi'nin Wanda Nara ayrılığı sonrası işte o görüntüleri... 23 Eylül 2022 | 12:00
01:00
Yusuf Demir Türk statüsünde oynayabilir mi? 23 Eylül 2022 | 12:00
00:36
Aanholt için flaş sözler! 22 Eylül 2022 | 12:00