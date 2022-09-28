GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın yeni transferlerinden Seferovic için flaş sözler! "Buzdolabına kaldırılmış oluyor"
A Spor yorumcusu Ümit Aktan, Adana Demirspor - Galatasaray maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu. Sarı kırmızılı takımın forvet rotasyonuna değinen Aktan, "Icardi ve Gomis değişebilir, bu sefer Seferovic bir anlamda buzdolabına kaldırılmış oluyor" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
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