galatasaray haberleri | Okan Buruk'un zor kararı! "Performansı fark yarattı"
GALATASARAY HABERLERİ | Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da milli arada oynanan İstanbulspor maçındaki performanslar moralleri yükseltti. Sarı-kırmızılılarda yaşanan bu gelişmeleri A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan değerlendirdi. Alpaslan, "Galatasaray'da Okan Buruk, eksikliklerle alakalı analizlerini yapmıştır. Özellikle Mata'nın güzel futbolu dikkat çekti." dedi.
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