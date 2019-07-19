Seri: "Galatasaray çok büyük bir kulüp"

Galatasaray'ın yeni transferi Jean Michael Seri, sarı kırmızılı ekibe transferiyle ilgili olarak "Burada elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum çünkü Galatasaray bana çok saygı gösterdi" ifadelerini kullandı.