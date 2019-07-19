19 Temmuz 2019, Cuma

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Mustafa Cengiz: "Taraftarımız için buradayız"

Jean Michael Seri'nin transferi sonrası açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz "Biz her zaman taraftarımızın mutlu olması için buradayız. Bir dünya yıldızının Galatasaray gibi bir dünya devine transferini yaptık. Seri hem Türk futbolunun marka değerine hem de yayıncı kuruluşun ticari değerine katkıda bulunacaktır" ifadelerini kullandı. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ise "Bütün taraftarlarımızı mutlu eden bir transfer. Seri'yle beraber şampiyonluk serimize devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
19.07.2019

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