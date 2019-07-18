18 Temmuz 2019, Perşembe
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Galatasaray’dan Jean Michael Seri için özel video
Galatasaray, Jean Michael Seri'nin 1 yıllığına kiralandığını açıkladı. Sarı kırmızılı kulüp, sosyal medya hesabından Seri’ye özel bir video yayınladı. Daha hızlı, daha çabuk... DahaSeri!
18.07.2019
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