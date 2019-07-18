Galatasaray’dan Jean Michael Seri için özel video

Galatasaray, Jean Michael Seri'nin 1 yıllığına kiralandığını açıkladı. Sarı kırmızılı kulüp, sosyal medya hesabından Seri’ye özel bir video yayınladı. Daha hızlı, daha çabuk... DahaSeri!