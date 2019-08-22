Selçuk kulübeye Nzonzi-Seri ilk 11'e!
Galatasaray'ın, İtalya Serie A ekiplerinden Roma'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Steven Nzonzi, transferinin yetişmemesi nedeniyle Denizlispor mücadelesinde forma giyememişti. Bu nedenle ilk 11'de yer alan Selçuk İnan ise sergilediği performans ile hem teknik heyete hem taraftarlara saç baş yoldurmuştu. Sarı-Kırmızılı futbolseverler ise Nzonzi'nin bir an önce takıma katılması için can atıyordu. Bu gelişmelerin ardından taraftarların beklediği müjdeli haber geldi.
İKİSİ DE 11'DE
Taraftarların sahada bir arada görmeyi çok istediği Nzonzi ile Seri, Konyaspor maçında sahada olacak. Edinilen bilgiye göre Fransız futbolcunun, testlerden başarılı bir şekilde geçtiği ve tam olarak hazır olduğu öğrenildi. Bu doğrultuda iki yıldız futbolcu, orta sahanın merkezinde ilk 11'de yer alacak. Öte yandan Nzonzi'nin maçın gidişatına göre 60-65 dakika arasında sahada kalması bekleniyor.
- Sturridge resmen Trabzonspor'da
- Tolga Ciğerci'nin inancı tam
- Sturridge resmen Trabzonspor'da
- Moses'in yerine kim oynayacak?
- Tolga Ciğerci'nin inancı tam
- Bülent Korkmaz'dan yabancı sınırı açıklaması
- Alper Potuk yeni sözleşmesini imzaladı
- Kolarov'un alternatifi Guerreiro
- Galatasaray'da son çare Linnes
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"