21 Ağustos 2019, Çarşamba
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Flaş Falcao sözleri! "Oleg Petrov..."
A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Ana Haber programında Galatasaray'ın Falcao transferine dair flaş açıklamalarda bulundu. Uzundurukan, "Oleg Petrov, La Fontaineden masallar anlatıyor. Galatasaray ile Falcao anlaştı." ifadelerini kullandı.
21.08.2019
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