21 Ağustos 2019, Çarşamba
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Selçuk kulübeye Nzonzi 11'e
Galatasaray'ın yeni transferi Nzonzi'nin, Konyaspor maçında sahaya 11'de çıkması bekleniyor...
21.08.2019
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