Selçuk İnan futbolu bıraktığını açıkladı

Galatasaray kaptanı Selçuk İnan, futbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Selçuk veda konuşmasında, "Kariyerimi bu sezon itibarıyla sonlandırdım, her sonun bir başlangıcı vardır" ifadelerini kullandı. Teknik direktör Fatih Terim ise, "Selçuk'u teknik ekibimize kattık" açıklamasında bulundu.

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