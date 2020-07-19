Fatih Terim ve Merve Terim’den ayak tenisi şovu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve kızı Merve Terim ayak tenisinde döktürdü. Merve Terim ise bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. İşte o anlar...

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