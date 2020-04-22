22 Nisan 2020, Çarşamba
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Savaş Çorlu: Futbolcular kadar teknik heyet ve yöneticiler de fedakarlık yapmalı
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, gündeme dair birçok konuda açıklamalarda bulundu. Corona virüsünün maddi hasarından, Albayrak'ın açıklamalarına; amatör şubelerden, Süper Lig'in akıbetine kadar birçok konuda sarı-kırmızılı takım adına düşüncelerini aktaran Cengiz'in bu düşüncelerini A Spor yorumcusu Savaş Çorlu değerlendirdi. Çorlu, "Galatasaray'da futbolcular kadar teknik heyet de, yöneticiler de fedakarlık yapmalı. Bu süreçte bundan sonra ne yapılabilir bu düşünülmeli" ifadelerini kullandı.
22.04.2020
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