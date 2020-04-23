Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Lig tek bir şehirde oynanacaksa en uygun yer İstanbul

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, futbolculardan fedakarlık istediklerini ve toplam 10 milyon Euroluk indirim beklediklerini söyledi. Cengiz, Süper Lig'in geleceğiyle ilgiliyse, "Tek bir şehirde oynanacaksa en uygun yer İstanbul" dedi.

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