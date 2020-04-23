23 Nisan 2020, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Lig tek bir şehirde oynanacaksa en uygun yer İstanbul
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, futbolculardan fedakarlık istediklerini ve toplam 10 milyon Euroluk indirim beklediklerini söyledi. Cengiz, Süper Lig'in geleceğiyle ilgiliyse, "Tek bir şehirde oynanacaksa en uygun yer İstanbul" dedi.
23.04.2020
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Fenerbahçe için Manuel Pellegrini iddiası
- Ahmet Nur Çebi'den denetim açıklaması
- Konyaspor'dan anlamlı 23 Nisan videosu
- Serdar Kurtuluş: En çekindiğim teknik direktör Tolunay Kafkas'tı
- Serdar Kurtuluş: En çekindiğim teknik direktör Tolunay Kafkas'tı
- Galatasaray'da büyük değişim
- Spor camiası kenetlendi
- İlkay Gündoğan'dan 'Evde Kal' mesajı
- "Lig tek bir şehirde oynanacaksa en uygun yer İstanbul"
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...