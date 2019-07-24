24 Temmuz 2019, Çarşamba
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Samatta için Genk'ten açıklama
Galatasaray'ın talip olduğu Samatta için kulübü Genk'ten açıklama geldi. Tanzanyalı forvetin geleceği hakkında konuşan genel menajer Eric Gerets "Eğer ayrılmak ister ve fiyatını da bulursa engel olmayız" ifadelerini kullandı.
24.07.2019
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