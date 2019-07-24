Samatta için Genk'ten açıklama

Galatasaray'ın talip olduğu Samatta için kulübü Genk'ten açıklama geldi. Tanzanyalı forvetin geleceği hakkında konuşan genel menajer Eric Gerets "Eğer ayrılmak ister ve fiyatını da bulursa engel olmayız" ifadelerini kullandı.