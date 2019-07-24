24 Temmuz 2019, Çarşamba

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Donk, Hasan Şaş'la yaşadığı pozisyonu anlattı

Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Donk, sarı kırmızılı ekibin Avusturya'daki kampında A Spor'a özel röportaj verdi. Sarı kırmızılı ekibin kamp süreci hakkında konuşan Donk, "Alberto Bartali'nin önderliğinde önemli ve zorlu fiziksel antrenmanlar yapıyoruz. Bu hazırlık kampında forma girip ritm kazanmak istiyoruz" dedi. Geçtiğimiz günlerde bir antrenmanda sarı kırmızılı takımın antrenörlerinden Hasan Şaş'a yaptığı müdahaleyle gündeme gelen Donk o pozisyon hakkında ise "O gün hava yağışlıydı. Kayarak müdahale için çok uygun bir durumdu. Biraz sert bir müdahaleydi, doğru. Ama eğer futbol oynuyorsanız bütün kuralları kabullenmeniz gerek. Karşınızdaki futbolcu olsun antrenör olsun fark etmez" açıklaması yaptı.
24.07.2019

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