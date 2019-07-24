Diagne'de kıran kırana pazarlık sürüyor

Galatasaray ile Suudi Arabistan ekibi El Nasr arasındaki Diagne pazarlığı sürüyor. Senegalli oyuncu için 14 milyon € nakit para isteyen sarı kırmızılılar, Suudi Arabistan ekibinden gelen ısrar üzerine ödeme planını esnetti.