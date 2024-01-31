Galatasaray'dan Zeki Çelik için Roma'ya teklif!
Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sacha Boey'i Alman devi Bayern Münih'e gönderen Galatasaray, Zeki Çelik için Roma'ya kiralama teklifi yaptı. Transfer gelişmesinin detaylarını A Spor muhabiri Emre Kaplan, Son Sayfa programında aktardı... (GALATASARAY TRANSFER HABERİ)
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