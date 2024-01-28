Galatasaray'a sert eleştiri! "Davinson Sanchez hariç..."
Ara transfer dönemi için çalışmalarına hız veren Galatasaray'a bir de eleştiri geldi. A Spor yorumcusu Kartal Yiğit, sarı-kırmızılıların yaz transfer döneminde yaptığı takviyeleri eleştirdi. Yiğit, "Bence Davinson Sanchez hariç Galatasaray’ın transferleri fiyasko." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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