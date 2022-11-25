Sabri Sarıoğlu'dan ilginç Almanya Milli Takımı anısı!
Galatasaray'ın ve A Milli Futbol Takım'ımızın eski futbolcusu Sabri Sarıoğlu, ilginç bir anısını anlattı. Sarıoğlu, "Sürekli rüyalarıma girer Almanya'dan yediğimiz üçüncü gol. Biz bir sakatlık pozisyonda topu dışarı atmıştık ilk yarı. Kazım sakatlandı, Almanya aynı durumda gitti gol attı. Golde Lahm ikiye biri yapıp önümden geçti." dedi.
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