Galatasaray'dan sezon sonu için Moussa Dembele hamlesi!
Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılılarda kadroyu güçlendirmek için çalışmalar şimdiden başladı. Cimbom'da gündeme gelen isimlerden biri olan Moussa Dembele ile ilgili gelişmeleri A Spor yorumcusu Suat Umurhan değerlendirdi. İşte o sözler... (GS spor haberi)
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