Çarpıcı Galatasaray sözleri! "Süreci çok iyi aştı"
2022 Dünya Kupası nedeniyle lige ara verilirken, Galatasaray 3'te 3 yapmış ve seri oluşturmuştu. Sarı-kırmızılıların son durumunu A Spor yorumcusu Suat Umurhan değerlendirdi. Umurhan, "Galatasaray vitesi 5'e geçirip otobanda hızlanacakken frene basmak zorunda kaldı. Daha fazla deplasmanda oynadı, yeni bir teknik adam ve takım vardı. G.Saray bu süreci iyi aştı, taşlar ve güvenler yerine oturdu." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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