Ryan Donk: Galatasaray'da kaldığım için çok mutluyum

Galatasaray'la 1 yıllık yeni sözleşme imzalayan Ryan Donk, sarı-kırmızılı takımda kaldığı için mutlu olduğunu söyledi. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ise oyuncunun hiç düşünmeden indirimi kabul ettiğini söyledi.

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