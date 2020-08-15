15 Ağustos 2020, Cumartesi

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Ryan Donk: Galatasaray'da kaldığım için çok mutluyum

Galatasaray'la 1 yıllık yeni sözleşme imzalayan Ryan Donk, sarı-kırmızılı takımda kaldığı için mutlu olduğunu söyledi. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ise oyuncunun hiç düşünmeden indirimi kabul ettiğini söyledi.
15.08.2020
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