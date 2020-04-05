Ryan Babel'e kapılar kapalı

Galatasaray, Ryan Babel'i gözden çıkardı. Sarı-kırmızılılarla 2 sene daha sözleşmesi bulunan ama geri dönüşüne sıcak bakılmayan Babel'in Ajax'ta bulduğu şansı değerlendirememesi ve kendisini göstermesi açısından fırsat olarak görülen EURO 2020'nin ertelenmesi planları bozdu.

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