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Adem Büyük: Takım arkadaşlarımı özledim

Galatasaraylı futbolcu Adem Büyük, “Bir futbolcu için en önemli motivasyon kaynağı maçtır. Ben işimi çok seviyorum. Arkadaşlarımı, maç oynamayı, arkadaşlarımla omuz omuza verip mücadele etmeyi özledim” dedi.
05.04.2020
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Galatasaray'ın golcü oyuncusu Adem Büyük, kulüp televizyonunda açıklamalarda bulundu.

Evde sıkılmamak adına çocuklarıyla yaptıkları aktiviteleri çoğalttığını söyleyen Adem Büyük, "Çok iyiyim. İyi olmak için çaba harcıyorum gerçekten zor bir dönemden geçiyoruz. Sevdiklerim, ailem ve arkadaşlarım için kendime iyi bakmaya çalışıyorum. Bu dönemi en kısa ve en güvenli şekilde atlatacağız. Kolay olduğunu söyleyemem ama çocuklarla vakit geçirmek eğlenceli oluyor. Ama futbol oynamaktan biraz daha zor bunu söyleyebilirim. Evde sıkılmamak içinde aktiviteleri çoğalttık çocuklarla beraber. Onun dışında vakit kalırsa eşimle beraber film izliyoruz. Gerçekten çok zor bu dönem hem bizim hem de çocuklar için. Açıkçası çok zorlanıyorum bu konuda, çünkü her gün değişik aktiviteler bulmak zorundasınız çocuklar için. Ama onlar için çabalıyoruz ödevlerini günlük olarak yaptırmaya çalışıyoruz. Çünkü onların online eğitimi devam ediyor. Günlük ders bağlantılarında, ödevlerinde eşimle beraber yardımcı olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"KENDİMİZİ HAZIR TUTMAMIZ GEREKİYOR"

Liglerin ne zaman başlayacağıyla ilgili bir fikirleri olmadığını, bunun içinde kendilerini hazır tutmaları gerektiğini dile getiren Adem Büyük, "Antrenmanlar gayet iyi gidiyor. Bize verilen programlar ev ortamında yapılabilecek planlamaların üstünde açıkçası en üst seviyede bize program verildi. Bunları uygulamaya çalışıyoruz. Bizim için de iyi oluyor. Sonuçta bu süreç nasıl geçecek, ligler ne zaman başlayacak bilmiyoruz. Bu konuda bir fikrimiz yok o yüzden kendimizi hazır tutmamız gerekiyor. Her gün bu antrenmanları, programları uygulamaya çalışıyoruz. Şu ana kadar her şey olumlu ve güzel gidiyor. Ev ortamında çalışmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"BESLENMEYE HER ZAMAN DİKKAT EDİYORUZ"

Sadece bu dönemde değil, geçmiş dönemlerde de beslenme konusuna dikkat ettiğini belirten Büyük, "Profesyonel bir iş yapıyoruz. Sadece bu ortamda değil bundan önceki hayatımızda da buna dikkat etmemiz gerekiyordu. Bu şekilde devam ediyoruz tabii ki dikkat etmemiz gerekiyor. Neticesinde bu bizim işimiz ve bu devam edecek. Hayat bir şekilde devam edecek o yüzden kendimizi hazır tutmamız gerekiyor" dedi.

"EN ÇOK MAÇ OYNAMAYI, ARKADAŞLARIMLA OMUZ OMUZA MÜCADELE ETMEYİ ÖZLEDİM"

En çok maça çıkmayı özlediğini dile getiren Adem Büyük, "Bir futbolcu için en önemli motivasyon kaynağı maçtır, maç oynamaktır. Ben işimi çok seviyorum, severek yapıyorum bu işi. Arkadaşlarımı çok özledim yeri geldi ailemden çok takım arkadaşlarımla zaman geçirdim. Onları özlüyorum. En çok maç oynamayı özledim arkadaşlarımla omuz omuza verip mücadele etmeyi özledim. Umarım bu güzel günler tekrar gelecek ve eski hayatımıza dönüp savaşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARIN ENERJİSİNE ULAŞMAK ZOR"

Antrenmanlar dışında çocuklarıyla vakit geçirdiğini belirten Büyük, "Aslında çocuklarla oynamaktan ve aktivite yapmaktan pek fazla vakit kalmıyor. Bizi çok yoruyorlar bizden daha enerjikler, yaşımız ilerlediği için çok ayak uyduramıyoruz ama onların enerjisine ulaşmak çok zor. Biz sadece eşimle bir film izleyebiliyorsak onunla mutlu oluyoruz" dedi.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARININ HAKLARI ÖDENMEZ"

Son olarak sağlık çalışanlarına teşekkürlerini ileten Büyük, "Allah sağlık çalışanlarımızdan razı olsun, hakları kesinlikle ödenmez. Bizim için çok fedakârlık yapıyorlar. Ailemizden, sevdiklerimizden göremeyeceğimiz fedakârlıkları bizim için yapıyorlar. Hakları ödenmez. Allah hepsinden razı olsun. Onlara yardımcı olmaya çalışalım. Bizim için çok değerliler. Onların verdiği direktifleri harfi harfine uygulamak zorundayız. Bunlar bizim hayatımız için önemli. Hepsinin yüreğine sağlık" diyerek sözlerini noktaladı.

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