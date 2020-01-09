09 Ocak 2020, Perşembe
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Ryan Babel Ajax'a mı transfer oluyor?
Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray'da Ryan Babel'in takımdan ayrılarak Hollanda Eredivisie ekiplerinden Ajax'a transfer olacağı iddia edildi. Konuyla ilgili son gelişmeleri A Spor muhabiri Fatih Özyar aktardı.
09.01.2020
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