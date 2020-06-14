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Rize'de kritik randevu

Şampiyonluk yarışındaki Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında kümede kalma mücadelesi veren Çaykur Rizespor'a konuk olacak.
14.06.2020
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Rize'de kritik randevu Rize'de kritik randevu 14.06.2020
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