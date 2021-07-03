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Galatasaraylı Taylan Antalyalı zeybek oynadı!

Galatasaray'ın milli futbolcusu Taylan Antalyalı, abisi Ergün Antalyalı'nın Muğla'daki düğününde zeybek oynadı. İşte o anlar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
03.07.2021
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