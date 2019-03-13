13 Mart 2019, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Onyekuru için 20 milyon sterlin
Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru, başarılı performansıyla Avrupa devlerinin dikkatini çekiyor. Everton'ın 21 yaşındaki futbolcu için 20 milyon sterlin istediği öğrenildi...
13.03.2019
EN ÇOK İZLENENLER
- "Diagne'den aynısını Galatasaray'da beklemeyin"
- Jose Sambade: "Fabri Beşiktaş'a geri dönebilir"
- Trabzonspor iç sahada kolay geçit vermiyor
- "Diagne'den aynısını Galatasaray'da beklemeyin"
- Mustafa Cengiz: "Ben kimseye köfte demedim"
- "Bu çizgiyi çizen hakemin lisansı iptal edilir"
- Protestolar altında futbol oynamak
- "Karius kendini Beşiktaş'a ait hissetmiyor"
- Jose Sambade: "Fabri Beşiktaş'a geri dönebilir"
Daha Fazla Gör
- Ünal Karaman: "Ligin en yürekli takımıyız"
- Fenerbahçe'nin Hakim Ziyech pişmanlığı!
- Flaş iddia! Şener Özbayraklı Galatasaray'da
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!