13 Mart 2019, Çarşamba

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Ümit Karan'dan şampiyonluk yorumu

Makedonya'nın Shikupi takımını çalıştıran Ümit Karan, eski takımı Galatasaray'ın şampiyonluk şansını değerlendirdi. A Spor'a konuşan karan "Galatasaray'ın mucizeye ihtiyacı yoktur" ifadelerini kullandı.
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