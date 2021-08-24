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Galatasaraylı Alexandru Cicaldau için flaş sözler: O kadar para etmez | Son dakika spor haberleri

Galatasaray'ın Süper Lig'in 2. haftasında evinde Hatayspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Alexandru Cicaldau için A Spor yorumcusu Güvenç Kurtar açıklamalarda bulundu. Kurtar, "Galatasaray'ın yeni transferi Cicaldau, 6 milyon Euro'luk topçu değil. Emre Akbaba, Arda ve Emre Kılınç'tan bir farkını göremedim." dedi. (GS spor haberleri)
24.08.2021
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