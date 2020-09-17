Okan Koç: Diagne Falcao'dan daha çok gol atar

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Neftçi Bakü'yü 3-1'lik skorla geçti. Karşılaşmada Mbaye Diagne 2 gol atarken takımını sırtlayan kişi oldu. Maç sonunda A Spor yorumcusu Okan Koç çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Koç, "Diagne, Falcao'dan daha çok gol atar" ifadelerini kullandı.

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