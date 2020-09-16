Neftçi Bakü Başkanı Kamran Guliyev şansları eşit görüyor!

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Galatasaray, Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde A Spor'a konuşan Neftçi Bakü Başkanı Kamran Guliyev, şansları eşit gördüğünü belirterek "Maçta her şey olabilir. Yüzde 50 bizim, yüzde 50 Galatasaray'ın" ifadelerini kullandı.

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