Okan Buruk'tan transfer açıklaması! "En az 2..."
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıların gündemine dair açıklamalarda bulundu. Başarılı teknik adam, transfer hakkında da taraftarlara müjde verdi. İşte detaylar...
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