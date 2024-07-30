Dikkat çeken açıklama! "Galatasaray'ın sorunu..."
Trendyol Süper Lig ekibi Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. Süper Kupa maçında Beşiktaş ile karşılaşacak sarı-kırmızılılar için A Spor yorumcusu Onur Özkan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
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