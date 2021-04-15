15 Nisan 2021, Perşembe
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Galatasaray'da Fatih Terim'e flaş sözler! "Yalnız hissetmesi gereken kişi Mustafa Cengiz'dir"
Sabah Gazetesi Spor Müdürü ve A Spor yorumcusu Murat Özbostan, Galatasaray'ın son durumunu ve seçim gündemini değerlendirdi. Özbostan, "Galatasaray'da kendini yalnız hissetmesi gereken kişi Fatih Terim değil Mustafa Cengiz'dir" dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
15.04.2021
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