Galatasaray'da Fatih Terim'e flaş sözler! "Yalnız hissetmesi gereken kişi Mustafa Cengiz'dir"

Sabah Gazetesi Spor Müdürü ve A Spor yorumcusu Murat Özbostan, Galatasaray'ın son durumunu ve seçim gündemini değerlendirdi. Özbostan, "Galatasaray'da kendini yalnız hissetmesi gereken kişi Fatih Terim değil Mustafa Cengiz'dir" dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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