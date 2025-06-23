Video Galatasaray Videoları Necati Ateş'ten Jose Mourinho yorumu

Necati Ateş'ten Jose Mourinho yorumu

A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray'ın eski futbolcusu Necati Ateş, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

23 Haziran 2025 | 19:10
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