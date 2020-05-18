18 Mayıs 2020, Pazartesi

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Mustafa Cengiz'in son durumunu Emre Kaplan aktardı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz mide kanaması nedeniyle yeniden hastaneye kaldırıldı ve ameliyat oldu. Konuyla ilgili son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. Kaplan, "Cumartesi günü kontrol için hastaneye gittiğinde midesinde yaşadığı problem nedeniyle hastanede kalmak zorunda kaldı. Bugün sabah saatleri itibarıyla da operasyon gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.
18.05.2020
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