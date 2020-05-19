19 Mayıs 2020, Salı

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Mustafa Cengiz ameliyat edildi

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Mustafa Cengiz'in durumuyla ilgili bilgi verdi. Albayrak ve Günay, Mustafa Cengiz'in başarılı bir ameliyat geçirdiğini söyledi.
19.05.2020
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