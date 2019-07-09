09 Temmuz 2019, Salı
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Mustafa Cengiz'den Diagne açıklaması
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı kırmızılı ekibin İstanbul'daki kutlamalarında A Spor mikrofonuna çok özel açıklamalarda bulundu. .Cengiz, Fenerbahçe'nin Vedat Muriç transferi hakkında "Çaykur Rizespor'un kazançlarıyla ilgili veya rakibimizin harcamalarıyla ilgili yorum yapmak haddimiz değildir. Biz iki camiaya da sağlık ve başarı diliyorum" dedi. Diagne'nin durumu hakkında da konuşan Cengiz "Diagne bizim çok değerli bir oyuncumuzdur. Şampiyonluğumuzda büyük pay sahibi olmuştur. Taraftarlardan ricam lütfen hiçbir futbolcumuzu üzmesinler" açıklamasını yaptı. Sarı kırmızılı ekibin transfer çalışmaları konusundaki konuya ise Cengiz'in cevabı "Galatasaray için transfer 12 aydır, bir gün veya bir ay sürmez. Şampiyon bir kadromuz var. Tabiki kadroyu teknik ekibin istekleri doğrultusunda geliştirme çalışmalarımız da bitmez" şeklinde oldu.
09.07.2019
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