09 Temmuz 2019, Salı

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Mustafa Cengiz'den Diagne açıklaması

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı kırmızılı ekibin İstanbul'daki kutlamalarında A Spor mikrofonuna çok özel açıklamalarda bulundu. .Cengiz, Fenerbahçe'nin Vedat Muriç transferi hakkında "Çaykur Rizespor'un kazançlarıyla ilgili veya rakibimizin harcamalarıyla ilgili yorum yapmak haddimiz değildir. Biz iki camiaya da sağlık ve başarı diliyorum" dedi. Diagne'nin durumu hakkında da konuşan Cengiz "Diagne bizim çok değerli bir oyuncumuzdur. Şampiyonluğumuzda büyük pay sahibi olmuştur. Taraftarlardan ricam lütfen hiçbir futbolcumuzu üzmesinler" açıklamasını yaptı. Sarı kırmızılı ekibin transfer çalışmaları konusundaki konuya ise Cengiz'in cevabı "Galatasaray için transfer 12 aydır, bir gün veya bir ay sürmez. Şampiyon bir kadromuz var. Tabiki kadroyu teknik ekibin istekleri doğrultusunda geliştirme çalışmalarımız da bitmez" şeklinde oldu.
09.07.2019

Mustafa Cengiz'den Diagne açıklaması Mustafa Cengiz'den Diagne açıklaması 09.07.2019
Erol Bedir'den Deniz Türüç açıklaması Erol Bedir'den Deniz Türüç açıklaması 09.07.2019
Galatasaray Yusuf Erdoğan'dan vazgeçti "Galatasaray Yusuf Erdoğan'dan vazgeçti" 09.07.2019
Selçuk İnan ile 1 yıl daha Selçuk İnan ile 1 yıl daha 08.07.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Josef de Souza Süper Lig'e mi dönüyor? Josef de Souza Süper Lig'e mi dönüyor? 08.07.2019
Galatasaray ve Terim buluşmasının 45. yılı Galatasaray ve Terim buluşmasının 45. yılı 08.07.2019
Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı... 'İmparator ile sonsuza' Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı... 'İmparator ile sonsuza' 08.07.2019
Galatasaray'da Banega için kritik süreç Galatasaray'da Banega için kritik süreç 08.07.2019
Hasan Şaş'tan transfer açıklaması Hasan Şaş'tan transfer açıklaması 08.07.2019
Cenk Ergün: Fernando, Sevilla'yla anlaştığını söyledi Cenk Ergün: "Fernando, Sevilla'yla anlaştığını söyledi" 07.07.2019
Galatasaray'dan transfer açıklaması: İlgilenmiyoruz' Galatasaray'dan transfer açıklaması: "İlgilenmiyoruz'" 07.07.2019
Belçika basınından Emond iddiası Belçika basınından Emond iddiası 07.07.2019
Haluk Canatar: Muriç şu anda hiçbir kulüple anlaşmadı Haluk Canatar: "Muriç şu anda hiçbir kulüple anlaşmadı" 06.07.2019
Kulüplerin anlaşmasını bekliyoruz "Kulüplerin anlaşmasını bekliyoruz" 06.07.2019
Fatih Terim ve ekibi antrenmanda şov yaptı Fatih Terim ve ekibi antrenmanda şov yaptı 06.07.2019
Hasan Kartal'dan Vedat Muriç açıklaması Hasan Kartal'dan Vedat Muriç açıklaması 06.07.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yolda! İşte yeni takımı
Beşiktaş bombayı patlatıyor! Dünya yıldızı bedavaya geliyor
Anlaşma sağlandı! Emre Mor İstanbul'a geldi...
Elif Elmas Napoli yolunda! İşte bonservis bedeli...
Fenerbahçe'den bir transfer daha! Anlaşma sağlandı
Galatasaray'da Vedat Muriç sevinci!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör