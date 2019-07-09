Serkan Korkmaz: "Emre Mor kiralık gelecek"

A Spor Yayın Koordinatörü Serkan Korkmaz, Galatasaray'ın kısa sürede KAP'a açıklaması beklenen Emre Mor transferi hakkında açıklamalarda bulundu. Korkmaz, Emre Mor hakkında "10 milyon euro'ya Borussia Dortmun'a giden Emre Mor hayal kırıklığı yaratsa da daha sonra 13 milyon euro'ya Celta Vigo'ya transfer oldu. 3 milyon euro daha fazla ücretle transferi gerçekleşti, sonrasında maalesef La Liga'da daha büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Ama Türkiye onun için iyi bir fırsat olacak. Emre Mor'un Fatih Terim'in elinde nasıl bir katkı vereceğini göreceğiz. Terim belli ki ona hala inanıyor. Transferin kiralık olduğu bilgisine ulaştık. Şimdi KAP bilgisini bekliyoruz. Detaylar merak konusu ama ben Emre Mor isminin heyecan uyardığı düşüncesindeyim" yorumunu yaptı.