19 Ocak 2020, Pazar
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Galatasaray ile Denizlispor 40. kez
Galatasaray ile Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de 40. kez birbirlerine rakip olacak. İki ekip arasında geride kalan 39 maçın 25'ini Galatasaray, 6'sını Denizlispor kazanırken, 8 müsabakada eşitlik bozulmadı.
19.01.2020
Sarı-kırmızılı takımın 72 golüne, yeşil siyahlılar 35 golle karşılık verdi.
Galatasaray ile Denizlispor, lig tarihinde İstanbul'da 19 kez mücadele etti.
Sarı kırmızılılar, sahasında 13 galibiyet alırken, rakibine 3 defa yenildi. İstanbul'daki 3 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.
Galatasaray, evinde attığı 40 gole karşılık, kalesinde 16 gol gördü.
Taraflar arasında İstanbul'daki son lig maçı 2009-2010 sezonunda oynanmış ve Galatasaray 4-1 kazanmıştı...
EN ÇOK İZLENENLER
- Merakla beklenen basketbol şöleni A Spor’da!
- Galatasaray ile Denizlispor 40. kez
- Aslan'ın tek düşüncesi 3 puan
- "4 büyük kulübün hiçbir oyuncusuna bu yüzden ceza veremezler"
- Aslan'ın tek düşüncesi 3 puan
- Ali Koç: Fenerbahçe şu an transfer yapamıyor
- "Emre Belözoğlu bu sezonu tamamlar ama daha fazla gitmez"
- "4 büyük kulübün hiçbir oyuncusuna bu yüzden ceza veremezler"
- Merakla beklenen basketbol şöleni A Spor’da!
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...