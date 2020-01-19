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Galatasaray ile Denizlispor 40. kez

Galatasaray ile Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de 40. kez birbirlerine rakip olacak. İki ekip arasında geride kalan 39 maçın 25'ini Galatasaray, 6'sını Denizlispor kazanırken, 8 müsabakada eşitlik bozulmadı.
19.01.2020

Sarı-kırmızılı takımın 72 golüne, yeşil siyahlılar 35 golle karşılık verdi.

Galatasaray ile Denizlispor, lig tarihinde İstanbul'da 19 kez mücadele etti.

Sarı kırmızılılar, sahasında 13 galibiyet alırken, rakibine 3 defa yenildi. İstanbul'daki 3 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Galatasaray, evinde attığı 40 gole karşılık, kalesinde 16 gol gördü.

Taraflar arasında İstanbul'daki son lig maçı 2009-2010 sezonunda oynanmış ve Galatasaray 4-1 kazanmıştı...

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