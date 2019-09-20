20 Eylül 2019, Cuma

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Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a flaş yanıt: Bize saldıran olursa...

Galatasaray, geçtiğimiz günlerde anlaşma sağlanan Magdeburger Sigorta ile imza töreni düzenledi. İmza töreni için hazır bulunan sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile ilgili yaptığı açıklamalarla ilgili konuştu.
20.09.2019

Cengiz yaptığı açıklamada ''Ben bir şey diyemem. Gerekli yanıtı zaten verdik. Türk futbolunda kavga, kaos istemiyoruz. Dikkat edin ilk kanı kim akıttı, ilk yumruğu kim attı, ilk ateşi kim yaktı? Biz hiçbir zaman bir kulübe durduk yere saldırmayız. Bize saldıran olursa usülünce cevap vermeye çalışırız. Türk futbolunun bu polemiklerden uzak durması gerekir. Biz diğer takım taraftarları ile yan yana futbol izleyen bir nesildik. Kritik bir noktaya geldik. Sıralamada 11. sıraya düştük. Bu ne demek? Şampiyon olan takımımız Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacak. Kaç ön eleme oynayacak o da meçhul.'' sözlerini kullandı.

''BİZ RAKİPLERE SAYGI DUYUYORUZ''

Kavga ortamının Türkiye'den kalkması gerektiğine inandığını belirten Mustafa Cengiz, ''Biz Brugge'dayken Brugge tarihinin önemli bir parçası oluyor, tarihi bir an oluyor. Kente bir hareket geliyor. İnsanlar planını ona göre yapıyor. Bu çok güzel bir şey.Galatasaray, hem Türk futboluna hem Avrupa futboluna destek veriyor. Kişisel kavgalardan kaçınmalıyız. Taraftarların, camiaların kardeşliği esastır. Rakibe saygı esastır. Tüm rakiplere saygı duyuyoruz, hepsine de başarılar diliyorum. Biz üstte olma kaydıyla tabii.'' dedi.

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