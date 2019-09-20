20 Eylül 2019, Cuma
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Andone'den olay Falcao sözleri
Galatasaray'ın Brighton'dan kiraladığı Florin Andone, İngiliz ekibinin kendisini çağırma hakkı bulunmasına rağmen sarı kırmızılı takımda kalmayı düşündüğünü söyledi. Falcao transferiyle ilgili de görüşlerini paylaşan Rumen forvet, "O harika bir golcü. Benim için kendisiyle aynı takımda oynamak büyük şans olacak. Falcao'dan bir şeyler öğrenmeye ve kendimi geliştirmeye çalışacağım" dedi.
20.09.2019
Galatasaray'ın Brighton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Florin Andone sarı kırmızılı takıma dair görüşlerini paylaştı.
"Brıghton'da hayal kırıklığı yaşadım. Diğer oyuncularla aynı şansı alamadım" diyen Andone, "Bana daha fazla süre verilebilirdi ama böyle olmadı. Daha çok oynamayı hak ettiğimi düşünüyorum. Ocak ayında beni geri çağırma hakları var ama dürüst olmam gerekirse böyle bir şeyi düşünmüyorum. Galatasaray'da kalmak ve sezonu burada bitirmek istiyorum. " şeklinde konuştu.
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