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Emre Bol: Fatih Terim'e yine ceza verilmeli

A Spor yorumcusu Emre Bol Spor Ajansı programında önemli açıklamalarda bulundu. Bol, "Fatih Terim'e Brugge maçı öncesi yaptığı açıklamalar sebebiyle yine ceza verilmeli" dedi.
20.09.2019

Emre Bol'un açıklamaları şöyle;

Türkiye'de maçlar nerede oynanıyor ağaçta mı oynuyoruz? Evet bir organizasyon var ki 2 senedir üst üste sen şampiyon oluyorsun. Bunu nasıl son 2 senin şampiyon teknik direktörü söyler ya.... 2 sene üst üste şampiyon olmuşsun Türkiye Kupasını almışsın Süper Kupayı almışsın demek ki masada işleri siz yapıyorsunuz. Konuşmayacaksın işine bakacaksın konuşmanın ortalığı karıştırmanın bir cezası var. Biz istediğimiz kadar konuşalım kimse bize ceza versin. Aziz Yıldırım 20 yılın 5 yılını cezalı geçirdi. Fatih hoca verirler organizasyon şu bu verirler. Fatih Terim'in şu Avrupa'da konuşmasında bence ceza vermeleri gerekir.

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