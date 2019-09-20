20 Eylül 2019, Cuma

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Fatih Terim rotasyona gidiyor! İşte Malartyaspor 11'i

Şampiyonlar Ligi A grubunda Club Brugge ile 0-0 berabere kalana Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılı ekipte Teknik Direktör Fatih Terim rotasyona gidiyor. İşte Galatasaray'ın Malatyaspor 11'i...

Giriş Tarihi: 20.09.2019 11:10 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019 11:16
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Fatih Terim rotasyona gidiyor! İşte Malartyaspor 11'i

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü.

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Fatih Terim rotasyona gidiyor! İşte Malartyaspor 11'i

Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in Fenerbahçe ve PSG sınavlarını da düşünerek rotasyona gitmesi bekleniyor.

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Fatih Terim rotasyona gidiyor! İşte Malartyaspor 11'i

İşte Galatasaray'ın Malatyaspor 11'i

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Fatih Terim rotasyona gidiyor! İşte Malartyaspor 11'i

MUSLERA

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Fatih Terim rotasyona gidiyor! İşte Malartyaspor 11'i

MARIANO

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