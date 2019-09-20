20 Eylül 2019, Cuma
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Fatih Terim rotasyona gidiyor! İşte Malartyaspor 11'i
Şampiyonlar Ligi A grubunda Club Brugge ile 0-0 berabere kalana Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılı ekipte Teknik Direktör Fatih Terim rotasyona gidiyor. İşte Galatasaray'ın Malatyaspor 11'i...
Giriş Tarihi: 20.09.2019 11:10 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019 11:16
- 1
- 14
- 2
- 14
- 3
- 14
- 4
- 14
- 5
- 14
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"