Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a cevap

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Benfica maçı öncesinde TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Mustafa Cengiz'in açıklamaları şu şekilde;

UEFA KUPASI MESAJI...

İnşallah Galatasaray 2. kez UEFA Kupası'nı alır. İnşallah Türk takımları finalde birbiriyle karşılaşır. Bütün Türk takımlarının başarılı olmasını diliyorum ama tabii ki de Galatasaray'ın en başarılı olmasını diliyorum.

"KİMSEYE ANTİPATİMİZ YOK"

Ali Koç'un açıklamalarını biraz dinledim ama kendi kulübü açısından doğru şeyleri söylemiştim. Biz hakeme düdük astırmak istemiyorum. Bizim hakemlere, Fenerbahçe ve Beşiktaş başkanına, TFF ve yönetimine bir antipatimiz yok. Hataların tekrarlanmaması için dinlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Bizim maçlarda hata yapan hakemler diğer takımlara da hata yaptılar. Kulüpler Birliği bildirisi eksikti. Bu 2 bacaklı masaya benziyor. Bize getirilse biz de imzalardık. Galatasaray'ın eski yöneticisinin istifasından geri dönmesiyle bizim alakamız yok. Rakip takımların başkanları TFF başkanı olsun isterim. Ben bundan rahatsızlık duymam. Onlar kendi takımlarının çıkarları için bizi ezeceklerse ben o oyunu oynamam. Böyle bir şey yapmazlar. Bizim kimseye antipatimiz yok. Bu ülkenin huzura ve barışa ihtiyacı var.

"ÇİFTE STANDART VE HAKSIZLIK YAPILMASIN"

Bugün ben şampiyon olurum, yarın sen şampiyon olursun. Yeter ki hileyle iş yapmayalım. Yusuf Namoğlu'nu şahsen tanırım. Ceza yerken kimseyi aramadım. Ben onlara ceza verilsin istemiyoum. Her ağzımı açtığımda ceza yedim. Benim de cezamı kaldırın da maç izleyebileyim. Çifte standart ve haksızlık yapılmasın.

"ORADA KURNAZLIK YOK"

Fatih Terim orada bir ironi yaptı. Başka bir şey yoktu. Ona kurnazlık denmez. O alanlar üzer, ben kimseyi kırmak istemiyorum. Başkalarına yapılan hataları da anlayışla karşılarız. Eğer bir kişi haklı olarak bağırıyorsa onu dinlemek gerek. Ben bütün takımlara başarılar diliyorum. Adil bir yarış diliyorum. Kim şampiyon olursa da onu alkışlarım.