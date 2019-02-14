14 Şubat 2019, Perşembe

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a cevap

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Benfica maçı öncesinde TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.
14.02.2019

Mustafa Cengiz'in açıklamaları şu şekilde;

UEFA KUPASI MESAJI...

İnşallah Galatasaray 2. kez UEFA Kupası'nı alır. İnşallah Türk takımları finalde birbiriyle karşılaşır. Bütün Türk takımlarının başarılı olmasını diliyorum ama tabii ki de Galatasaray'ın en başarılı olmasını diliyorum.

"KİMSEYE ANTİPATİMİZ YOK"

Ali Koç'un açıklamalarını biraz dinledim ama kendi kulübü açısından doğru şeyleri söylemiştim. Biz hakeme düdük astırmak istemiyorum. Bizim hakemlere, Fenerbahçe ve Beşiktaş başkanına, TFF ve yönetimine bir antipatimiz yok. Hataların tekrarlanmaması için dinlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Bizim maçlarda hata yapan hakemler diğer takımlara da hata yaptılar. Kulüpler Birliği bildirisi eksikti. Bu 2 bacaklı masaya benziyor. Bize getirilse biz de imzalardık. Galatasaray'ın eski yöneticisinin istifasından geri dönmesiyle bizim alakamız yok. Rakip takımların başkanları TFF başkanı olsun isterim. Ben bundan rahatsızlık duymam. Onlar kendi takımlarının çıkarları için bizi ezeceklerse ben o oyunu oynamam. Böyle bir şey yapmazlar. Bizim kimseye antipatimiz yok. Bu ülkenin huzura ve barışa ihtiyacı var.

"ÇİFTE STANDART VE HAKSIZLIK YAPILMASIN"

Bugün ben şampiyon olurum, yarın sen şampiyon olursun. Yeter ki hileyle iş yapmayalım. Yusuf Namoğlu'nu şahsen tanırım. Ceza yerken kimseyi aramadım. Ben onlara ceza verilsin istemiyoum. Her ağzımı açtığımda ceza yedim. Benim de cezamı kaldırın da maç izleyebileyim. Çifte standart ve haksızlık yapılmasın.

"ORADA KURNAZLIK YOK"

Fatih Terim orada bir ironi yaptı. Başka bir şey yoktu. Ona kurnazlık denmez. O alanlar üzer, ben kimseyi kırmak istemiyorum. Başkalarına yapılan hataları da anlayışla karşılarız. Eğer bir kişi haklı olarak bağırıyorsa onu dinlemek gerek. Ben bütün takımlara başarılar diliyorum. Adil bir yarış diliyorum. Kim şampiyon olursa da onu alkışlarım.

Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a cevap Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a cevap 14.02.2019
Benfica'nın 11'ini görünce şaşırdım "Benfica'nın 11'ini görünce şaşırdım" 14.02.2019
Galatasaray'da Benfica maçı öncesi son gelilşmeler Galatasaray'da Benfica maçı öncesi son gelilşmeler 13.02.2019
Galatasaray'da Benfica maçı hazırlıkları tamamlandı Galatasaray'da Benfica maçı hazırlıkları tamamlandı 13.02.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Fatih Terim: Eğer Benfica'yı elersek... Fatih Terim: "Eğer Benfica'yı elersek..." 13.02.2019
Hıncal Uluç: Galatasaray'ın kazanmasından mutlu olmuyorum Hıncal Uluç: Galatasaray'ın kazanmasından mutlu olmuyorum 12.02.2019
Galatasaray'da yeni transferler imzaladı Galatasaray'da yeni transferler imzaladı 12.02.2019
Fikret Orman ve Ali Koç şimdi ağlamasınlar "Fikret Orman ve Ali Koç şimdi ağlamasınlar" 10.02.2019
Erman Toroğlu'ndan kırmızı kart ve penaltı yorumu Erman Toroğlu'ndan kırmızı kart ve penaltı yorumu 10.02.2019
Erman Toroğlu'ndan flaş sözler: Oha Erman Toroğlu'ndan flaş sözler: "Oha" 10.02.2019
Galatasaray kafilesi stada haraket etti Galatasaray kafilesi stada haraket etti 10.02.2019
Galatasaray'ın sezon performansı Galatasaray'ın sezon performansı 10.02.2019
Türk Telekom Stadı'nda dev randevu Türk Telekom Stadı'nda dev randevu 10.02.2019
Savunmada yüzde 50 tasarruf Savunmada yüzde 50 tasarruf 08.02.2019
Fatih Terim'in acı günü Fatih Terim'in acı günü 08.02.2019
Fatih Terim'in babası Talat Terim son yolcuğuna uğurlandı Fatih Terim'in babası Talat Terim son yolcuğuna uğurlandı 07.02.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

İşte Galatasaray'ın Benfica maçı 11'i
İşte Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı 11'i!
Benfica'ya kötü haber!
Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor maçı kadrosu belli oldu!
Maçı bırakan rakibe başkandan skandal bir hareket!
İşte Ali Koç'un isyan ettiği o pozisyonlar!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör