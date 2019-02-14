14 Şubat 2019, Perşembe
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Evren Turhan: Benfica'nın 11'ini görünce şaşırdım
A Spor yorumcusu Evren Turhan, Galatasaray - Benfica maçı öncesi UEFA Avrupa Ligi Özel programında değerlendirmelerde bulundu. Turhan, "Benfica'nın ilk 11'ini görünce şaşırdım" ifadelerini kullandı.
14.02.2019
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