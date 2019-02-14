14 Şubat 2019, Perşembe

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Evren Turhan: Benfica'nın 11'ini görünce şaşırdım

A Spor yorumcusu Evren Turhan, Galatasaray - Benfica maçı öncesi UEFA Avrupa Ligi Özel programında değerlendirmelerde bulundu. Turhan, "Benfica'nın ilk 11'ini görünce şaşırdım" ifadelerini kullandı.
14.02.2019

Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a cevap Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a cevap 14.02.2019
Benfica'nın 11'ini görünce şaşırdım "Benfica'nın 11'ini görünce şaşırdım" 14.02.2019
Galatasaray'da Benfica maçı öncesi son gelilşmeler Galatasaray'da Benfica maçı öncesi son gelilşmeler 13.02.2019
Galatasaray'da Benfica maçı hazırlıkları tamamlandı Galatasaray'da Benfica maçı hazırlıkları tamamlandı 13.02.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Fatih Terim: Eğer Benfica'yı elersek... Fatih Terim: "Eğer Benfica'yı elersek..." 13.02.2019
Hıncal Uluç: Galatasaray'ın kazanmasından mutlu olmuyorum Hıncal Uluç: Galatasaray'ın kazanmasından mutlu olmuyorum 12.02.2019
Galatasaray'da yeni transferler imzaladı Galatasaray'da yeni transferler imzaladı 12.02.2019
Fikret Orman ve Ali Koç şimdi ağlamasınlar "Fikret Orman ve Ali Koç şimdi ağlamasınlar" 10.02.2019
Erman Toroğlu'ndan kırmızı kart ve penaltı yorumu Erman Toroğlu'ndan kırmızı kart ve penaltı yorumu 10.02.2019
Erman Toroğlu'ndan flaş sözler: Oha Erman Toroğlu'ndan flaş sözler: "Oha" 10.02.2019
Galatasaray kafilesi stada haraket etti Galatasaray kafilesi stada haraket etti 10.02.2019
Galatasaray'ın sezon performansı Galatasaray'ın sezon performansı 10.02.2019
Türk Telekom Stadı'nda dev randevu Türk Telekom Stadı'nda dev randevu 10.02.2019
Savunmada yüzde 50 tasarruf Savunmada yüzde 50 tasarruf 08.02.2019
Fatih Terim'in acı günü Fatih Terim'in acı günü 08.02.2019
Fatih Terim'in babası Talat Terim son yolcuğuna uğurlandı Fatih Terim'in babası Talat Terim son yolcuğuna uğurlandı 07.02.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

İşte Galatasaray'ın Benfica maçı 11'i
İşte Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı 11'i!
Benfica'ya kötü haber!
Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor maçı kadrosu belli oldu!
Maçı bırakan rakibe başkandan skandal bir hareket!
İşte Ali Koç'un isyan ettiği o pozisyonlar!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör