19 Şubat 2020, Çarşamba

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Mustafa Cengiz: Hakemler gördüklerini çalsınlar

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe derbisiyle ilgili konuştu. Hakemlerden adil bir yönetim beklediklerini dile getiren Cengiz, "Gördüklerini çalsınlar, cesur olsunlar, adalet dağıtmayıp adil olsunlar" diye konuştu.
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