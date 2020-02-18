Galatasaray'dan Mustafa Kapı kararı

Galatasaray Kulübü, altyapısından yetişen Mustafa Kapı'nın sözleşme uzatma tekliflerini reddettiği gerekçesiyle kadro dışı bırakıldığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Son 3 yılı yatılı olmak üzere 2014 yılından bu yana Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde yetişmesine emek verilen Mustafa Kapı, sözleşme uzatılması için kendisine sunulan tüm yapıcı önerileri reddettiğinden, kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

A takım ile antrenmanlara çıkan 17 yaşındaki Mustafa Kapı, bu sezon tamamı Spor Toto Gelişim Elit 19 Yaş Altı Ligi'nde olmak üzere 16 karşılaşmada forma giydi.

Galatasaray'da forma giyen en genç oyuncu

Mustafa Kapı, sarı-kırmızılı takımla Süper Lig'de forma giyen en genç oyuncu unvanının sahibi.

Geçen sezonun 17. haftasında Demir Grup Sivasspor ile yapılan maçın uzatma bölümünde oyuna dahil edilen Mustafa, yaş olarak 16 yıl 4 ay 15 günle Galatasaray tarihinin Süper Lig'de forma giyen en genç futbolcu olmuştu.

Mustafa bu unvanı, 16 yıl 8 ay 10 günle Galatasaray'da forma giyen Emre Belözoğlu'ndan almıştı. 1996-1997 sezonunun 33. haftasındaki MKE Ankaragücü maçında oyuna dahil olan Emre Belözoğlu, uzun süredir bu unvanın sahibiydi.

14 yaşında hazırlık maçında forma giydi

Futbola 11 yaşında Denizlispor'da başlayan 2002 doğumlu Mustafa Kapı, 12 yaşındayken Galatasaray'ın altyapısına geçti.

Sarı-kırmızılı ekipte gelişim liglerinde forma giyen Mustafa, gösterdiği performansla altyapı sorumlusu olan Hollandalı teknik adam Jan Olde Riekerink'in beğenisini kazandı.

Riekerink'in 2016'da Mustafa Denizli sonrası A takım teknik direktörlüğüne getirilmesinin ardından Mustafa Kapı, 14 yaşındayken 8 Ekim 2016'da Bulgaristan'ın Levski Sofya takımıyla oynanan hazırlık maçında süre almıştı.

Sarı-kırmızılı takımın altyapısında ve milli takımın farklı yaş kategorilerinde yaklaşık 200 maçta forma giyen orta saha oyuncusu, 70'in üzerinde gole imza attı.